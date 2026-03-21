Lotería

Revise si es el ganador: así quedaron los números del Paisita Día, Dorado y la Caribeña del sábado 21 de marzo de 2026

Tenga en cuenta aquí cuáles fueron las combinaciones afortunadas de los más recientes sorteos de algunas de las loterías más importantes de Colombia.

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Redacción Semana
21 de marzo de 2026, 1:08 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas. Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a las 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 21 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Paisita Día - 21 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)
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El Paisita Noche - 21 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • Animal: (Pendiente)

La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 21 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)
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La Caribeña Noche - 21 de marzo

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

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Dorado Día - 21 de marzo

  • Premio mayor: 6334
  • La Quinta: 8
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Dorado Noche - 21 de marzo

  • Premio mayor: 2921
  • La Quinta: 1