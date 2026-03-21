Revise si es el ganador: así quedaron los números del Paisita Día, Dorado y la Caribeña del sábado 21 de marzo de 2026

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas. Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a las 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 21 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Paisita Día - 21 de marzo

Premio mayor: (Pendiente)

La Quinta: (Pendiente)

El Paisita Noche - 21 de marzo

Premio mayor: (Pendiente)

Animal: (Pendiente)

La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 21 de marzo

Premio mayor: (Pendiente)

La Quinta: (Pendiente)

La Caribeña Noche - 21 de marzo

Premio mayor: (Pendiente)

La Quinta: (Pendiente)

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Día - 21 de marzo

Premio mayor: 6334

La Quinta: 8

Dorado Noche - 21 de marzo

Premio mayor: 2921

La Quinta: 1