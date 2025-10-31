Suscribirse

Revise si ganó la lotería Super Astro Sol el viernes 31 de octubre: estos son los números de la suerte

Los colombianos pueden probar su suerte con este juego de lunes a sábado.

Redacción Mundo
31 de octubre de 2025, 9:34 p. m.
Lotería Astro Sol
Los resultados de la Lotería Astro Sol. | Foto: Tomada de redes sociales

Este viernes, 31 de octubre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5275. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Contexto: Números para ganar la lotería el 31 de octubre, según Walter Mercado; cifras para la noche de Halloween
  • Para esta jornada, el número ganador es: 7 7 6 8
  • Los últimos tres dígitos: 7 6 8
  • Los últimos dos dígitos: 6 8
  • Y el signo zodiacal ganador es: Escorpio
YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

