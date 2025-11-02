Revise si ganó millones: resultado de la Lotería del Cauca del sábado 1 de noviembre de 2025

El sábado 1 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo número 2583 de la Lotería del Cauca, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

El número ganador del premio mayor fue 9648, serie 082.

Dentro del plan de premios de la Lotería del Cauca se contempla, no solo el gran acumulado, sino premios secundarios —secos o por aproximación—, lo que amplía las oportunidades de ganar.

En esta edición, además del mayor, los jugadores pudieron aspirar a premios de 300 millones de pesos, 200 millones, dos de 100 millones, tres de 50 y otros más de 10 millones.

La hora de la transmisión del sorteo fue alrededor de las 11:00 p.m. en vivo, como es habitual para este sorteo.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 26 de octubre de 2025: 2997 de la serie 281

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4253 de la serie 141

Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3735 de la serie 025

Este juega semanalmente y dispone también de una serie de “premios secos”, además del premio mayor.

¿Cómo reclamar el premio?

Los ganadores del premio mayor o de premios grandes deben acudir a la oficina comercial de la Lotería del Cauca con:

El billete o fracción ganadora original.

Documento de identidad.

Registro Único Tributario cuando el premio supere determinados montos.

Certificación bancaria para consignación del premio.

Para premios menores (premios secos, aproximaciones) puede gestionarse en puntos de venta autorizados.

La historia de la Lotería del Cauca —creada como instrumento de aporte social en el departamento— sigue vigente y conecta a participantes de diferentes regiones con la ilusión de ganar millones, al tiempo que apoya actividades de bienestar en la región.