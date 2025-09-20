Revise si su suerte cambió: resultados de El Paisita Día y Noche de este sábado, 20 de septiembre

Medellín y el departamento de Antioquia mantienen viva la emoción de los sorteos Paisita Día y Paisita Noche, que se han convertido en una tradición para miles de jugadores. Cada número jugado representa la posibilidad de cambiar la suerte y acercarse al tan esperado premio mayor.

Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

Un acierto (última cifra): 5 pesos por cada peso apostado.

5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): 50 pesos por cada peso apostado.

50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): 400 pesos por cada peso apostado; con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

400 pesos por cada peso apostado; con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): 4.500 pesos por cada peso apostado; con super combinado, 308 pesos por cada peso apostado.

Jugar la lotería con estrategias puede aumentar las probabilidades de ganar. | Foto: Getty Images

Gracias a la regulación de Coljuegos, los apostadores de Colombia pueden acceder a estos premios millonarios con total seguridad y confianza.

En el más reciente sorteo número 14.469, realizado el sábado 20 de septiembre de 2025, el número ganador del premio mayor fue 8561, mientras que la quinta balota, que promete aún más suerte, resultó ser el 6.

Resultados del sorteo del 20 de septiembre

El Paisita Día (14.469)

Cifra ganadora: 8561 .

. Quinta balota: 6.

El Paisita Noche (14.470)

Cifra ganadora: pendiente

Quinta balota: pendiente