Este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, los tradicionales sorteos del chance en Colombia volvieron a captar la atención de miles de jugadores en todo el territorio nacional.

El Paisita, El Dorado y La Caribeña revelaron sus resultados en una jornada marcada por la expectativa de quienes buscan cambiar su suerte, en medio de una fecha festiva que suele mover fuertemente las apuestas.

Como es habitual, los números ganadores fueron seguidos minuto a minuto por apostadores atentos a cualquier combinación que pudiera convertirse en el golpe de fortuna del día.

El Paisita: resultados del día y la noche

El sorteo El Paisita, uno de los más tradicionales del país, también jugó en doble jornada este Sábado Santo, manteniendo la expectativa entre sus seguidores.

El Paisita Día

Premio mayor: 7255

La Quinta: 6

El Paisita Noche

Premio mayor: 5292

Animal: Mono

Resultados de El Dorado Día

El chance El Dorado será una gran oportunidad para quienes quieren cambiar su suerte.

Premio mayor: 3472

La Quinta:2

El Dorado Tarde

Premio mayor: 6927

La Quinta: 8

Resultados La Caribeña Día

El sorteo en esta jornada de La Caribeña día representará una oportunidad importante para los apostadores.

Premio mayor: 6651

La Quinta: 5

La Caribeña Noche