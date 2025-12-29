Loterías

¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 29 de diciembre

La expectativa regresó cuando la lotería dio a conocer sus más recientes resultados, generando entusiasmo entre quienes apostaron a la fortuna.

Redacción Loterías
29 de diciembre de 2025, 3:16 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

Este lunes, 29 de diciembre, se celebró una nueva edición del sorteo de La Antioqueñita, en el cual se conoció un número ganador que pudo haber beneficiado a varios jugadores.

Reconocida como una de las loterías más populares del departamento, esta rifa se lleva a cabo dos veces al día: una en la jornada matutina y otra en la vespertina.

La dinámica del juego consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9. No obstante, en fechas recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementa las probabilidades de ganar premios de mayor valor para los participantes.

En el sorteo número 6225, realizado este lunes en la mañana, el número afortunado fue el 2174, y la quinta balota correspondió al 3.

Super Astro Luna: resultados del sorteo del 28 de diciembre y ganadores oficiales

Resultados del sorteo 6225 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2174
  • Quinta balota: 3
En cuanto a la edición de la tarde, esta se llevará a cabo este mismo día hacia las 4:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, lo que permite a los interesados seguir el resultado en tiempo real.

Resultado del sorteo 6226 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
El Sinuano Día y Noche: números ganadores del domingo 28 de diciembre

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 30 de diciembre, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo.

Cabe destacar que, en Colombia, los juegos de azar como las loterías son supervisados por Coljuegos y ofrecen atractivos premios millonarios en sus diferentes modalidades.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido los últimos tres resultados de esta importante lotería en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: 0509 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: 5168 - Quinta balota: 6
  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 8682 - Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: 8591 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 27 de diciembre de 2025: 9210 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 26 de diciembre de 2025: 0518 - Quinta balota: 3

