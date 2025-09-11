Suscribirse

¿Salió ganador? Resultados de la Lotería La Caribeña Día y Noche del 11 de septiembre de 2025

En la jornada más reciente se jugó el sorteo oficial de esta lotería, la cual ofrece dos versiones: una en el Día y otra en la Noche.

Redacción Loterías
11 de septiembre de 2025, 8:51 p. m.
En los últimos minutos, se jugó el más reciente sorteo de esta importante lotería que tiene dos versiones: Día y Noche.

En Colombia, el interés por los juegos de azar sigue en aumento gracias a la variedad de opciones que existen para quienes buscan probar suerte. Cada apostador se inclina por la modalidad que más le resulta atractiva, bien sea por la mecánica del chance escogido o por la regularidad con la que prefiere participar en los sorteos.

Este hábito ha convertido a las loterías y chances en una práctica cotidiana para miles de personas en el país. No obstante, conviene recordar que se trata de apuestas sujetas exclusivamente al azar, por lo que resulta fundamental fomentar una participación responsable y moderada.

La Caribeña se ha consolidado como una de las alternativas más destacadas. Este jueves, 11 de septiembre de 2025 volvió a generar expectativa con un nuevo sorteo, en el que alguien se llevó el premio mayor de 1.500 millones de pesos, cambiando el destino de un apostador y confirmando el atractivo que despierta esta lotería entre los colombianos.

Este juego destaca por la constancia de sus sorteos, los cuales tienen lugar de lunes a sábado en horarios de 2:30 p. m. y 10:30 p. m., mientras que los domingos se programan a las 8:30 de la noche.

Esa continuidad refuerza la emoción de los apostadores, quienes pueden acompañar cada sorteo a través de la señal de Telecaribe o consultar la información actualizada en la página Loterías de Hoy.

Resultados sorteo 7179 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 6536.
  • Quinta balota: 2.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Jueves 11 de Septiembre de 2025

Resultados sorteo 7180 de La Caribeña Día

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del JUEVES 11 de Septiembre de 2025.

