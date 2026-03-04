Loterías

Se busca al nuevo millonario de Colombia: resultado de la Lotería del Valle

Este es el número ganador del más reciente sorteo de la Lotería del Valle.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 10:44 p. m.
Lotería del Valle
Lotería del Valle Foto: Redes

La noche de este miércoles, 4 de marzo, se llevó a cabo una nueva edición del sorteo de la Lotería del Valle, una de las que más premios entrega para los compradores de sus billetes.

Las balotas empezaron a rodar como de costumbre sobre las 10:30 de la noche; pocos instantes después se dio a conocer que el ganador del premio mayor fue el número 3428 de la serie 194.

YouTube video wLQfQ9eQv6U thumbnail

El poseedor del boleto ganador obtuvo 9.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, esta importante lotería también entrega otros premios con los cuales los compradores pueden aspirar a ganar algo de dinero extra.

Estos premios secos incluyen 25 de 30 millones, uno de 40 millones, tres de 60 millones, dos de 100 millones y uno de 50 millones de pesos. Por lo que se recomienda a todas las personas que hayan comprado un boleto de esta lotería que revisen a través de la página web oficial de la Lotería del Valle si fueron los ganadores de alguno de estos jugosos premios.

Para verificar si fue el ganador de algún premio, una vez en la página web, debe seleccionar la opción “consulta si ganaste”, digitar el número del boleto y seleccionar la fecha del sorteo.

Noticias Destacadas