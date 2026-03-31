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¿Se hizo millonario el último día del mes? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 31 de marzo

Si jugó este día, es momento de sacar su boleto y comprobar los resultados de este importante juego de azar.

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Redacción Loterías
31 de marzo de 2026, 10:47 a. m.
Resultados de los últimos sorteos de la lotería Antioqueñita
Resultados de los últimos sorteos de la lotería Antioqueñita Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este martes, 31 de marzo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

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Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, ya que este juego forma parte de la tradición en Antioquia y continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de las apuestas regionales.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

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En el sorteo número 6409 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 3248, mientras que la quinta balota extraída fue el 2.

Resultados del sorteo 6409 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3248
  • Quinta balota: 2
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6410 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

  • Sorteo del 30 de marzo de 2026: 5637 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 29 de marzo de 2026: 5289 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 28 de marzo de 2026: 9973 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 30 de marzo de 2026: 1398 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 29 de marzo de 2026: 4953 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 28 de marzo de 2026: 1221 – Quinta balota: 0

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse el miércoles 1 de abril.