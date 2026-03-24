Loterías

¿Se hizo millonario este martes? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 24 de marzo

Si jugó este día, es momento de sacar su boleto y comprobar los resultados de este importante juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de marzo de 2026, 10:04 a. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

Resultado de Super Astro Luna, 23 de marzo de 2026: ¿le atinó al número ganador?

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad La Quinta, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6395 de este martes 24 de marzo, la combinación ganadora fue 7159, acompañada por La Quinta balota número 2.

Resultados del sorteo 6395 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7159
  • Quinta balota: 2
YouTube video fUpiM694CCw thumbnail

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Loterías

Loterías del 24 de marzo: verifique aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Resultado de Super Astro Luna, 23 de marzo de 2026: ¿le atinó al número ganador?

Loterías

¿Le sonrió la suerte hoy? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche del lunes, 23 de marzo de 2026

Loterías

Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: consulte resultados del 23 de marzo

Loterías

¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este lunes, 23 de marzo

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Antioqueñita Día y Tarde: resultados ganadores del sorteo de hoy lunes, 23 de marzo

Loterías

Super Astro Luna del domingo 22 de marzo de 2026: ¿Tiene la combinación ganadora?

Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes 20 de marzo: estos fueron los resultados

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de marzo de 2026

Loterías

La jugada del día: resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 18 de marzo

Resultado del sorteo 6396 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video NFyieSWT7u8 thumbnail
¿Le sonrió la suerte hoy? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche del lunes, 23 de marzo de 2026

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

  • Sorteo del 23 de marzo de 2026: 8948 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 22 de marzo de 2026: 2744 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 21 de marzo de 2026: 6551 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 23 de marzo de 2026: 5590 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 22 de marzo de 2026: 9437 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 21 de marzo de 2026: 3538 – Quinta balota: 1

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 25 de marzo, a las 10:00 de la mañana.