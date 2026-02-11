Loterías

¿Se hizo millonario hoy? Resultado de la lotería Super Astro Sol del miércoles 11 de febrero

Cada tarde, este juego premia a los ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Mundo
11 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
Resultado Super Astro Sol
Resultado Super Astro Sol Foto: Composición Semana/ Página oficial superastro.com.co y Getty Images

Este miércoles, 11 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5355 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 5 4 3 1
  • Los últimos tres dígitos: 4 3 1
  • Los últimos dos dígitos: 3 1
  • El signo zodiacal ganador es: Escorpio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche del jueves 11 de febrero de 2026
YouTube video VDPuhX-DMIE thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Loterías

Sorteo del 11 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche del jueves 11 de febrero de 2026

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña entregaron premios en los sorteos de este miércoles, 11 de febrero

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este miércoles, 11 de febrero de 2026

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 10 de febrero de 2026, sorteo 4742

Loterías

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 10 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del martes 10 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 10 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Super Astro Sol el martes 10 de febrero: estos son los resultados del último sorteo de la lotería

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

¿Se hizo millonario hoy? Resultado de la lotería Super Astro Sol del miércoles 11 de febrero

Sinuano Día y Noche

Sorteo del 11 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche del jueves 11 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de diciembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña entregaron premios en los sorteos de este miércoles, 11 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este miércoles, 11 de febrero de 2026

La Lotería del Huila realizó el sorteo 4719 el 2 de septiembre, dejando nuevos ganadores.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 10 de febrero de 2026, sorteo 4742

Los resultados de este 4 de noviembre fueron estos.

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 10 de febrero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 10 de febrero de 2026

Sorteo 8 de septiembre de 2025

Miloto: números ganadores del martes 10 de febrero de 2026

El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 10 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Noticias Destacadas