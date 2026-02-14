Loterías

¿Se hizo millonario?: Lotería de Medellín el viernes 13 de febrero

Cada viernes, este juego entrega su millonario premio.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de febrero de 2026, 5:59 a. m.
Una nueva jornada de azar dejó definidos los números ganadores en Medellín.
El sorteo número 4822 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 13 de febrero a las 11:00 p. m., entregó su premio mayor de $ 16.000 millones. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron:

  • Número ganador: 4547
  • Serie: 178
Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $ 1.000 millones
  • Dos secos de $ 700 millones
  • Dos de $ 500 millones
  • 6 secos de $ 100 millones
  • 7 de $ 50 millones
  • 10 premios de $ 20 millones
  • 15 de $ 10 millones

Ello amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

La Lotería de Medellín recuerda a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $ 5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.

Noticias Destacadas