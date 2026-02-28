¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

El sorteo 5059 de la Lotería de Santander se efectuó el viernes, 27 de febrero de 2026, en su horario tradicional de las 11:00 p.m. Para esta edición, el premio mayor quedó en manos del número 6787 con la serie 068, resultados que pueden corroborarse en la emisión oficial del evento.

La próxima cita será el sorteo 5060, previsto para el viernes 6 de marzo de 2026. La transmisión, como es habitual, se realizará por los medios oficiales habilitados por la entidad.

Cabe recordar que el plan de premios no se limita al mayor, sino que contempla secos y diferentes aproximaciones. Más abajo encontrará el balance completo del sorteo 5059, con todas las cifras ganadoras y la información detallada de la jornada.

Lotería de Santander - sorteo 5059

Número ganador: 6787

Serie: 068

Si tiene el número ganador de la Lotería de Santander:

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido”, informa la Lotería de Santander.

Plan de premios de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander cuenta con premio mayor, secos y más categorías dentro de su esquema de incentivos:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de peso

Últimos tres números ganadores de la Lotería de Santander

La tendencia puede brindar una guía. Consulte los números ganadores de los tres últimos sorteos de la Lotería de Santander: