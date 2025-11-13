Suscribirse

Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 13 de noviembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
13 de noviembre de 2025, 3:12 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Resultado lotería Antioqueñita | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

Este jueves, 13 de noviembre, se celebró una nueva edición del sorteo de La Antioqueñita, en el cual se conoció un número ganador que pudo haber beneficiado a varios jugadores.

Reconocida como una de las loterías más populares del departamento, esta rifa se lleva a cabo dos veces al día: una en la jornada matutina y otra en la vespertina.

La dinámica del juego consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9. No obstante, en fechas recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementa las probabilidades de ganar premios de mayor valor para los participantes.

En el sorteo número 6133, realizado este miércoles en la mañana, el número afortunado fue el 5533, y la quinta balota correspondió al 4.

Contexto: Lotería de Manizales 12 de noviembre: revise si su billete ganó el premio mayor de $ 2.600 millones

Resultados del sorteo 6133 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5533
  • Quinta balota: 4
La Antioqueñita 1 - 13 de noviembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En cuanto a la edición de la tarde, esta se llevará a cabo este mismo día hacia las 4:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, lo que permite a los interesados seguir el resultado en tiempo real.

Resultado del sorteo 6134 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 13 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Resultado del Baloto miércoles 12 de noviembre: número ganador del acumulado de 4.700 millones

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes, 14 de noviembre, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo.

Cabe destacar que, en Colombia, los juegos de azar como las loterías son supervisados por Coljuegos y ofrecen atractivos premios millonarios en sus diferentes modalidades.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido los últimos tres resultados de esta importante lotería en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Miércoles 12 de noviembre de 2025: 3868 – Quinta balota: 1
  • Martes 11 de noviembre de 2025: 5651 – Quinta balota: 3
  • Lunes 10 de noviembre de 2025: 3526 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Miércoles 12 de noviembre de 2025: 6227 – Quinta balota: 1
  • Martes 11 de noviembre de 2025: 1153 – Quinta balota: 0
  • Lunes 10 de noviembre de 2025: 2842 – Quinta balota: 3

