¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 8 de enero

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
8 de enero de 2026, 3:19 p. m.
Resultado Antioqueñita Día y Tarde
Resultado Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este jueves, 8 de enero, jugó su sorteo número 6245, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 9154, junto con la balota conocida como La Quinta’ número 4.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del medio día.

Resultados del sorteo 6245 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9154
  • Quinta balota: 4
Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6246 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Entérese si fue el afortunado ganador del sorteo 3280 en la Lotería del Meta: 7 de enero de 2026

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 7 de enero de 2026: 2765 - Quinta balota: 9
  • Sorteo del 6 de enero de 2026: 3518 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 5 de enero de 2026: 4778 - Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 7 de enero de 2026: 8998 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 6 de enero de 2026: 1639 - Quinta balota: 1
  • Sorteo del 5 de enero de 2026: 7552 - Quinta balota: 8

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este viernes, 9 de enero, a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas