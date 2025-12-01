Suscribirse

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 1 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
1 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados del último sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde | Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

Este lunes, 1 de diciembre, se celebró una nueva edición del sorteo de La Antioqueñita, en el cual se conoció un número ganador que pudo haber beneficiado a varios jugadores.

Reconocida como una de las loterías más populares del departamento, esta rifa se lleva a cabo dos veces al día: una en la jornada matutina y otra en la vespertina.

La dinámica del juego consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9. No obstante, en fechas recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementa las probabilidades de ganar premios de mayor valor para los participantes.

En el sorteo número 6169, realizado este lunes en la mañana, el número afortunado fue el 3593, y la quinta balota correspondió al 6.

Contexto: ¿Se ganó el Super Astro Luna para finalizar mes?: combinación de número y signo ganador del domingo 30 de noviembre

Resultados del sorteo 6169 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3593
  • Quinta balota: 6
La Antioqueñita 1 - 1 de diciembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En cuanto a la edición de la tarde, esta se llevará a cabo este mismo día hacia las 4:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, lo que permite a los interesados seguir el resultado en tiempo real.

Resultado del sorteo 6170 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 1 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 30 de noviembre de 2025

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este martes, 2 de diciembre, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo.

Cabe destacar que, en Colombia, los juegos de azar como las loterías son supervisados por Coljuegos y ofrecen atractivos premios millonarios en sus diferentes modalidades.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido los últimos tres resultados de esta importante lotería en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: 0464 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: 7344 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 28 de noviembre de 2025: 2784 – Quinta balota: 7

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: 0030 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: 5442 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 28 de noviembre de 2025: 8841 – Quinta balota: 7

