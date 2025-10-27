Suscribirse

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes 27 de octubre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 3:42 p. m.
Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Resultado lotería Antioqueñita. | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este lunes 27 de octubre una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales ediciones del Día y la Tarde, que se realizan diariamente.

El primer sorteo de la jornada, identificado con el número 6099, tuvo lugar a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa y el entusiasmo entre los seguidores de este popular juego de azar, uno de los más queridos y jugados en el país.

En esta edición, el número ganador fue 6826. Asimismo, se efectuó el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que ofrece una oportunidad extra de ganar. En este caso, la balota favorecida fue el número 3.

Contexto: ¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del domingo 26 de octubre

Resultados del sorteo 6099 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6826
  • Quinta balota: 3
La Antioqueñita 1 - 27 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina de la lotería también se llevará a cabo este lunes a las 4:00 p. m. y puede seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6100 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 27 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Loterías de hoy, 26 de octubre: consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Si aún no ha revisado los resultados anteriores, a continuación se encuentran las combinaciones recientes de los últimos días:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 26 de octubre de 2025: 9361 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6289 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 24 de octubre de 2025: 9696 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 26 de octubre de 2025: 5751 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 25 de octubre de 2025: 3366 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 24 de octubre de 2025: 5176 – Quinta balota: 9

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus probabilidades de ganar y de acceder a premios más altos.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para el martes 28 de octubre a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, tal como es habitual.

