¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes 27 de octubre

La reconocida lotería La Antioqueñita celebró este lunes 27 de octubre una nueva jornada de sorteos, brindando a los apostadores la posibilidad de participar en sus tradicionales ediciones del Día y la Tarde, que se realizan diariamente.

El primer sorteo de la jornada, identificado con el número 6099, tuvo lugar a las 10:00 a. m., manteniendo la expectativa y el entusiasmo entre los seguidores de este popular juego de azar, uno de los más queridos y jugados en el país.

En esta edición, el número ganador fue 6826. Asimismo, se efectuó el sorteo adicional denominado ‘La Quinta’, que ofrece una oportunidad extra de ganar. En este caso, la balota favorecida fue el número 3.

Resultados del sorteo 6099 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6826

Quinta balota: 3

Por su parte, la versión vespertina de la lotería también se llevará a cabo este lunes a las 4:00 p. m. y puede seguir la transmisión en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados al instante.

Resultado del sorteo 6100 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si aún no ha revisado los resultados anteriores, a continuación se encuentran las combinaciones recientes de los últimos días:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de octubre de 2025: 9361 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6289 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 24 de octubre de 2025: 9696 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 26 de octubre de 2025: 5751 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 25 de octubre de 2025: 3366 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 24 de octubre de 2025: 5176 – Quinta balota: 9

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus probabilidades de ganar y de acceder a premios más altos.