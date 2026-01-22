Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, jueves 22 de enero

Este jueves, 22 de enero, se llevó a cabo el sorteo número 13. 327 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 3635, con quinta en 2.

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes todos los días esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.328 de la lotería El Sinuano Día