LOTERÍAS

Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, jueves 22 de enero

A continuación, revise si fue el ganador del nuevo sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de enero de 2026, 7:57 p. m.
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias Foto: Getty Images

Este jueves, 22 de enero, se llevó a cabo el sorteo número 13. 327 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 3635, con quinta en 2.

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes todos los días esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

YouTube video YSsLVD4DY44 thumbnail

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Loterías

Resultados de La Tinka del 21 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este jueves 22 de enero de 2026

Loterías

Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: resultados de este jueves 22 de enero

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves 22 de enero

Loterías

Termine el día como millonario: Estos son los números ganadores de la lotería Super Astro Luna el miércoles 21 de enero

Loterías

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 21 de enero de 2026, último sorteo 4832

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Resultados del Sinuano Día y Noche del 20 de enero: estos fueron los números ganadores del nuevo sorteo

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Sorteo del 19 de enero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este jueves 22 de enero de 2026

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.328 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

Más de Loterías

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 21 de enero: estos son los números ganadores

El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias

Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, jueves 22 de enero

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.

Resultados lotería Chontico Día y Noche de este jueves 22 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.

Números ganadores de El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado: resultados de este jueves 22 de enero

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde del 29 de octubre de 2025

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves 22 de enero

Super Astro Luna, resultados de hoy

Termine el día como millonario: Estos son los números ganadores de la lotería Super Astro Luna el miércoles 21 de enero

El 24 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 4923 de la Lotería de Manizales con millonario resultado.

Ya salieron los resultados de la Lotería Manizales de este miércoles 21 de enero: pudo ser el ganador

La Lotería del Valle juega todos los miércoles en la noche.

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 21 de enero de 2026, último sorteo 4832

Lotería del Meta: 27 de agosto de 2025.

¿Fue el afortunado este miércoles con la Lotería del Meta? Conozca los resultados del sorteo de este 21 de enero

Lotería Astro Sol

Verifique si fue el afortunado ganador de la lotería Super Astro Sol: resultados del sorteo del miércoles 21 de enero

Noticias Destacadas