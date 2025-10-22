LOTERÍAS
Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores, hoy miércoles 22 de octubre
A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este miércoles 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.145 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 4737, con quinta en 9. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.
La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.
Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.
Resultados del sorteo 13.145 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 4737
- Número ganador de cinco cifras: 47379
Resultados del sorteo 13.146 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Resultados de los últimos seis sorteos de El Sinuano Día:
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983
Resultados de los últimos seis sorteos de El Sinuano Noche:
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8601
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 8669
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.