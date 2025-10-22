Este miércoles 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.145 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 4737, con quinta en 9. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.145 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 4737

Número ganador de cinco cifras: 47379

Resultados del sorteo 13.146 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Resultados de los últimos seis sorteos de El Sinuano Día:

Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270

Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253

Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983

Resultados de los últimos seis sorteos de El Sinuano Noche: