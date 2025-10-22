Suscribirse

LOTERÍAS

Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los afortunados ganadores, hoy miércoles 22 de octubre

A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
22 de octubre de 2025, 8:20 p. m.
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias
El Sinuano tiene dos sorteos diarios. | Foto: Getty Images

Este miércoles 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.145 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 4737, con quinta en 9. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

Contexto: El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este miércoles, 22 de octubre

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.145 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 4737
  • Número ganador de cinco cifras: 47379
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 22 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo 13.146 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Resultados de los últimos seis sorteos de El Sinuano Día:

  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983
Contexto: ¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este miércoles, 22 de octubre de 2025

Resultados de los últimos seis sorteos de El Sinuano Noche:

  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8601
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: 8669
  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Fue el M-19”: Mauricio Gaona reconstruye el asesinato de su padre, el magistrado Manuel Gaona, en la toma del Palacio de Justicia

2. Estados Unidos actualiza pasaporte para niños: los nuevos requisitos que los padres deben conocer

3. Cayeron en Cali los reyes de las estafas en línea: fingían vender motos y engañaron a cientos en todo el país

4. Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá

5. Sismo de magnitud 5,9 sacudió a Costa Rica y Panamá en la madrugada de este miércoles 22 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.