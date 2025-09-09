LOTERÍAS
Sinuano Día: todos los resultados y ganadores de este martes, 9 de septiembre de 2025
El Sinuano Día juega todos los días a partir de las 2:30 p.m.
El sorteo 13.059 de Sinuano Día arrojó que el número ganador, por el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 2137.
Como todos los días, el sorteo de Sinuano Día se transmitió en vivo por el canal regional Telecaribe.
El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este 10 de septiembre de 2025 a las 2:30 p. m.
El Sinuano Día, sorteo 13.059:
- Número ganador: 2137
- Dos últimas cifras: 37
- Tres últimas cifras: 137
- La quinta: 8
Números ganadores de los últimos siete sorteos de El Sinuano Día
- 8 de septiembre de 2025: 2014
- 7 de septiembre de 2025: 8830
- 6 de septiembre de 2025: 2052
- 5 de septiembre de 2025: 3852
- 4 de septiembre de 2025: 3357
- 3 de septiembre de 2025: 6223
- 2 de septiembre de 2025: 1928
Números ganadores de los últimos siete sorteos de El Sinuano Noche
- 8 de septiembre de 2025: 9937
- 7 de septiembre de 2025: 2420
- 6 de septiembre de 2025: 3664
- 5 de septiembre de 2025: 7675
- 4 de septiembre de 2025: 8800
- 3 de septiembre de 2025: 8800
- 2 de septiembre de 2025: 1909