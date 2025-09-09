Sinuano Día: todos los resultados y ganadores de este martes, 9 de septiembre de 2025

El sorteo 13.059 de Sinuano Día arrojó que el número ganador, por el premio mayor de $ 1.500 millones, fue el 2137.

Como todos los días, el sorteo de Sinuano Día se transmitió en vivo por el canal regional Telecaribe.

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este 10 de septiembre de 2025 a las 2:30 p. m.

El Sinuano Día, sorteo 13.059:

Número ganador: 2137

Dos últimas cifras: 37

Tres últimas cifras: 137

La quinta: 8

Números ganadores de los últimos siete sorteos de El Sinuano Día

8 de septiembre de 2025: 2014

7 de septiembre de 2025: 8830

6 de septiembre de 2025: 2052

5 de septiembre de 2025: 3852

4 de septiembre de 2025: 3357

3 de septiembre de 2025: 6223

2 de septiembre de 2025: 1928

Números ganadores de los últimos siete sorteos de El Sinuano Noche