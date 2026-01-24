Loterías

Sinuano Día y Noche del sábado 24 de enero: estos son los números ganadores

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el ‘Canal Telecaribe’.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 7:55 p. m.
Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.
Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este sábado 24 de enero de 2026

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

Loterías

Resultados Lotería de Santander del viernes 23 de enero de 2026: conozca el número ganador

Loterías

Número que cayó en la Lotería de Risaralda: sorteo de este viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 23 de enero

Loterías

Lotería de Medellín: conozca si se llevó el premio mayor del viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Loterías

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, viernes 23 de enero

Loterías

Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, jueves 22 de enero

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 21 de enero: resultados oficiales del sorteo

A continuación, los números que salieron vencedores este sábado 24 de enero:

Sinuano Día

  • Número ganador: 8584
  • La Quinta: 3
YouTube video xbsr4RGT-l4 thumbnail

Sinuano Noche

  • Número ganador: está por definirse
  • La Quinta:  está por definirse

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche Foto: Tomada de Twitter: @SinuenoEl

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este domingo, 25 de enero, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

Más de Loterías

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Sinuano Día y Noche del sábado 24 de enero: estos son los números ganadores

Resultados del Chontico Día y Noche

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este sábado 24 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

Lotería de Santander - 23 de enero de 2026.

Resultados Lotería de Santander del viernes 23 de enero de 2026: conozca el número ganador

El sorteo nocturno dejó definido el número ganador de la semana.

Número que cayó en la Lotería de Risaralda: sorteo de este viernes 23 de enero de 2026

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 23 de enero

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

Lotería de Medellín: conozca si se llevó el premio mayor del viernes 23 de enero de 2026

Cayó MiLoto en Bogotá

Miloto: números ganadores del viernes 23 de enero de 2026

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 23 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo del miércoles ya fueron revelados por el Baloto.

Conozca si se llevó del Baloto los 18 mil millones de pesos del acumulado: 21 de enero de 2026

Noticias Destacadas