Loterías

Sinuano Día y Noche, lunes 22 de septiembre: números ganadores hoy

Los apostadores podrán consultar acá si acertaron en alguno de los dos sorteos diarios.

Redacción Loterías
22 de septiembre de 2025, 8:27 p. m.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días.
El Sinuano Día y Noche. | Foto: iStock / Sinuano Noche

Hoy martes, 11 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, el cual es transmitido en vivo por el canal Telecaribe.

Por lo tanto, para hoy martes, el número ganador del sorteo 13.085 fue el 5844 y sus diferentes combinaciones son las siguientes.

  • Número ganador: 5844
  • Dos últimas cifras: 44
  • Tres últimas cifras: 844
  • La quinta: 8
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA LUNES 22 de Septiembre de 2025

Últimos 11 sorteos de El Sinuano Día

  • 21 de septiembre de 2025: 3005
  • 20 de septiembre de 2025: 8582
  • 19 de septiembre de 2025: 3138
  • 18 de septiembre de 2025: 5696
  • 17 de septiembre de 2025: 9742
  • 16 de septiembre de 2025: 0909
  • 15 de septiembre de 2025: 3451
  • 14 de septiembre de 2025: 6217
  • 13 de septiembre de 2025: 0729
  • 12 de septiembre de 2025: 3797
  • 11 de septiembre de 2025:2543
El Sinuano Noche, sorteo 13.086:

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)

Últimos 11 sorteos de El Sinuano Noche

  • 21 de septiembre de 2025: 0800
  • 20 de septiembre de 2025: 4919
  • 19 de septiembre de 2025: 1962
  • 18 de septiembre de 2025: 5177
  • 17 de septiembre de 2025: 7468
  • 16 de septiembre de 2025: 1814
  • 15 de septiembre de 2025: 1525
  • 14 de septiembre de 2025: 9413
  • 13 de septiembre de 2025: 1687
  • 12 de septiembre de 2025: 8175
  • 11 de septiembre de 2025:2759

Vale recordar que, los próximos sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche, se jugarán este martes 23 de septiembre y los apostadores los podrán apreciar en vivo por medio del canal regional Telecaribe.

