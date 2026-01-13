Loterías

Sinuano Día y Noche: revise los números ganadores del sorteo de hoy martes, 13 de enero

La realización de un nuevo sorteo despertó la ilusión de que la fortuna sonriera a un colombiano.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
13 de enero de 2026, 10:02 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche
Resultados Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La jornada de este martes 13 de enero comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 6538, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Como complemento de la jugada, la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 2, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 13 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: 6538
  • Número ganador de cinco cifras:  2
YouTube video EgxfInQp7u0 thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 13 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: Pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el miércoles 14 de enero, desde las 2:30 p. m.

Loterías

Super Astro Sol: Resultados de la lotería el martes 13 de enero

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Loterías

¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del martes 13 de enero

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

Loterías

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

Loterías

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Loterías

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Loterías

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números que se llevaron el premio gordo este sábado 10 de enero de 2026

Loterías

El Sinuano Día y Noche entregó sus resultados del sorteo del 9 de enero: números ganadores

Más de Loterías

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche: revise los números ganadores del sorteo de hoy martes, 13 de enero

Estos fueron los resultados del 28 de noviembre.

Super Astro Sol: Resultados de la lotería el martes 13 de enero

Resultados del Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.

¿Jugó hoy? Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de enero

La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del martes 13 de enero

Resultados del Super Astro Luna de este lunes festivo 12 de enero del 2026.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7998, de este lunes, 12 de enero de 2026

Los sorteos del Sinuano se realizaron con normalidad durante el lunes festivo, tanto en la tarde como en la noche.

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de diciembre.

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Noticias Destacadas