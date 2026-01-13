Sinuano Día y Noche: revise los números ganadores del sorteo de hoy martes, 13 de enero

La jornada de este martes 13 de enero comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 6538, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Como complemento de la jugada, la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 2, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 13 de enero

Número ganador de cuatro cifras: 6538

Número ganador de cinco cifras: 2

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

Número ganador de cinco cifras: Pendiente

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el miércoles 14 de enero, desde las 2:30 p. m.