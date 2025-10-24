LOTERÍAS
Sinuano Día y Noche | Vea los números ganadores del sorteo de hoy, viernes 24 de octubre de 2025
La transmisión de los dos sorteos diarios de el Sianuano se realizan por Telecaribe.
El viernes, 24 de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 13.149 de la Lotería Sinuano Día.
Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.
Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.
Resultado de El Sinuano Día
Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería Sinuano Día.
- Número ganador: 6742
- Dos últimas cifras: 42
- Tres últimas cifras: 742
- La quinta: 3
Resultados de los últimos ocho sorteos de El Sinuano Día:
- Sorteo del 23 de octubre de 2025: 3266
- Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4737
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 3253
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983
Resultado de El Sinuano Noche
El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:
- Número ganador: (Pendiente)
- Dos últimas cifras: (Pendiente)
- Tres últimas cifras: (Pendiente)
- La quinta: (Pendiente)
Resultados de los últimos ocho sorteos de El Sinuano Noche:
- Sorteo del 23 de octubre de 2025: 9892
- Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5234
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8601
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: 8669
- Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
- Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
- Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
- Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452