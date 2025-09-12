Sinuano Día y Sinuano Noche: vea los números que cayeron hoy en el chance del viernes, 12 de septiembre

En Colombia hay un nuevo ganador de El Sinuano Día, más exactamente del sorteo 13.065.

De acuerdo con el sorteo de este viernes, 12 de septiembre de 2025, el número ganador de El Sinuano Día fue el 3797.

Entre tanto, la quinta de El Sinuano Día fue el 0.

Resultados del sorteo 13.066 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Día

11 de septiembre de 2025: 2543

10 de septiembre de 2025: 3797

9 de septiembre de 2025: 2137

8 de septiembre de 2025: 2014

7 de septiembre de 2025: 8830

6 de septiembre de 2025: 2052

5 de septiembre de 2025: 3852

4 de septiembre de 2025: 3357

3 de septiembre de 2025: 6223

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Noche

11 de septiembre de 2025: 2759

10 de septiembre de 2025: 4004

9 de septiembre de 2025: 0983

8 de septiembre de 2025: 9937

7 de septiembre de 2025: 2420

6 de septiembre de 2025: 3664

5 de septiembre de 2025: 7675

4 de septiembre de 2025: 8800

3 de septiembre de 2025: 8800