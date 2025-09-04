Suscribirse

Sinuano Noche | Vea los números ganadores del sorteo de hoy, jueves 4 de septiembre

La transmisión del sorteo se realiza por Telecaribe.

Redacción Loterías Revista Semana

5 de septiembre de 2025, 3:41 a. m.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días.
El Sinuano Noche es de las loterías colombianas que juega todos los días. | Foto: iStock / Sinuano Noche

En la noche del 4 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo 13.050 de la Lotería Sinuano Noche.

Por medio de un sorteo en el cual los usuarios deben acertar el número de 5 balotas, se llevó a cabo uno de los juegos de azar más populares del Caribe colombiano.

El Sinuano Noche, sorteo 13.050:

  • Número ganador: 5438
  • Dos últimas cifras: 38
  • Tres últimas cifras: 438
  • La quinta: 4
Números ganadores de los últimos cinco sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • 3 de septiembre de 2025: 8800
  • 2 de septiembre de 2025: 1909
  • 1 de septiembre de 2025: 4118
  • 31 de agosto de 2025: 6399
  • 30 de agosto de 2025: 5842

El próximo sorteo de El Sinuano Noche se jugará este 5 de septiembre de 2025 a las 10:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por el canal Telecaribe y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

