Sorteo del 11 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La realización de un nuevo sorteo despertó la ilusión de que la fortuna sonriera a un colombiano a inicios de semana.

Redacción Loterías
11 de febrero de 2026, 2:53 p. m.
Sinuano Día y Noche
Sinuano Día y Noche Foto: Lotería Sinuano Día y Noche - Getty Images / Montaje SEMANA

La jornada de este miércoles, 11 de febrero, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 3423, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

A este resultado se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 5, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 11 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: 3423
  • Número ganador de cinco cifras: 34235
YouTube video gJy6XlQ5Hkk thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 11 de febrero

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el jueves 12 de febrero, a partir de las 2:30 de la tarde.

