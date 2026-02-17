Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

La jornada de este martes, 17 de febrero, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 8269, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

A este resultado se sumó la habitual “quinta”, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 9, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 17 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 8269

Número ganador de cinco cifras: 9

Resultados de la lotería El Sinuano Noche 17 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el jueves 18 de febrero, a partir de las 2:30 de la tarde.