Sorteo Lotería Caribeña Día y Noche: números premiados del lunes 22 de septiembre

La Caribeña se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes disfrutan de los juegos de azar y desean tentar a la suerte. Su popularidad ha crecido gracias a la confianza de los jugadores y a la emoción que despierta en cada sorteo.

Con reglas sencillas y premios que llaman la atención, este sorteo logra captar el interés de quienes esperan un cambio en su fortuna. La facilidad para participar y la posibilidad de obtener recompensas significativas hacen que cada jornada sea esperada con entusiasmo.

Además, La Caribeña brinda múltiples opciones de juego gracias a sus dos sorteos diarios de lunes a sábado, programados a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m. Mientras que los domingos, los horarios se ajustan a las 2:30 p. m. y 8:30 p. m.

Los participantes pueden seguir los resultados en directo por la señal de Telecaribe o verificar los números ganadores en la página web Loterías de Hoy.

Resultados sorteo 7201 de La Caribeña Día

Número ganador: 7687

Quinta balota: 8

Resultados sorteo 7202 de La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Últimos sorteos

La Caribeña Día

Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 8899

Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5652

Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562

La Caribeña Noche