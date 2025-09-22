Suscribirse

Sorteo Lotería Caribeña Día y Noche: números premiados del lunes 22 de septiembre

Esta importante lotería colombiana se se juega todos los días de la semana, en dos oportunidades.

Redacción Loterías
22 de septiembre de 2025, 8:18 p. m.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
La Caribeña se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes disfrutan de los juegos de azar y desean tentar a la suerte. Su popularidad ha crecido gracias a la confianza de los jugadores y a la emoción que despierta en cada sorteo.

Con reglas sencillas y premios que llaman la atención, este sorteo logra captar el interés de quienes esperan un cambio en su fortuna. La facilidad para participar y la posibilidad de obtener recompensas significativas hacen que cada jornada sea esperada con entusiasmo.

Además, La Caribeña brinda múltiples opciones de juego gracias a sus dos sorteos diarios de lunes a sábado, programados a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m. Mientras que los domingos, los horarios se ajustan a las 2:30 p. m. y 8:30 p. m.

Los participantes pueden seguir los resultados en directo por la señal de Telecaribe o verificar los números ganadores en la página web Loterías de Hoy.

Resultados sorteo 7201 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 7687
  • Quinta balota: 8
Resultado LA CARIBEÑA DIA Lunes 22 de Septiembre de 2025

Resultados sorteo 7202 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del LUNES 22 de Septiembre de 2025.

Últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 8899
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5652
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: 2431
  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 8020
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 0922

