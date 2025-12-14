Sorteo Lotería Chontico día y noche de este domingo 14 de diciembre: estos son los números ganadores

La Lotería Chontico, en sus ediciones diurna y nocturna, continúa siendo una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia. Su popularidad crece gracias a la variedad de modalidades de juego que ofrece, permitiendo a los apostadores tener más oportunidades de ganar premios millonarios.

Con dos sorteos diarios, los jugadores pueden participar en Chontico Día durante la mañana y en Chontico Noche por la noche, lo que les permite probar diferentes combinaciones de números y montos, aumentando así sus posibilidades de llevarse el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9220- 0

Tres últimas cifras: 220

Dos últimas cifras: 20

Número completo: 9220

Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 13 de diciembre de 2025

Premio mayor: Pendiente

Tres últimas cifras: Pendiente

Dos últimas cifras: Pendiente

Número completo: Pendiente

Última cifra: Pendiente

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

13 de diciembre de 2025: 91839- 2

12 de diciembre de 2025: 8357 - 2

11 de diciembre de 2025: 3023 - 7

Chontico Noche