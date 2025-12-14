Suscribirse

Sorteo Lotería Chontico día y noche de este domingo 14 de diciembre: estos son los números ganadores

La Lotería Chontico juega a las 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m.

Redacción Loterías
14 de diciembre de 2025, 6:46 p. m.
Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

La Lotería Chontico, en sus ediciones diurna y nocturna, continúa siendo una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia. Su popularidad crece gracias a la variedad de modalidades de juego que ofrece, permitiendo a los apostadores tener más oportunidades de ganar premios millonarios.

Con dos sorteos diarios, los jugadores pueden participar en Chontico Día durante la mañana y en Chontico Noche por la noche, lo que les permite probar diferentes combinaciones de números y montos, aumentando así sus posibilidades de llevarse el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9220- 0

  • Tres últimas cifras: 220
  • Dos últimas cifras: 20
  • Número completo: 9220
  • Última cifra:  0
Resultado EL CHONTICO DIA Domingo 14 de Diciembre de 2025

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 13 de diciembre de 2025

Premio mayor: Pendiente

  • Tres últimas cifras: Pendiente
  • Dos últimas cifras: Pendiente
  • Número completo: Pendiente
  • Última cifra: Pendiente

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 13 de diciembre de 2025: 91839- 2
  • 12 de diciembre de 2025:  8357 - 2
  • 11 de diciembre de 2025: 3023 - 7

Chontico Noche

  • 13 de diciembre de 2025: 67657-6
  • 12 de diciembre de 2025: 2055-7
  • 11 de diciembre de 2025: 3798 - 6

