Sorteo Lotería Chontico día y noche de este domingo 14 de diciembre: estos son los números ganadores
La Lotería Chontico juega a las 1:00 p.m. y a las 7:00 p.m.
La Lotería Chontico, en sus ediciones diurna y nocturna, continúa siendo una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia. Su popularidad crece gracias a la variedad de modalidades de juego que ofrece, permitiendo a los apostadores tener más oportunidades de ganar premios millonarios.
Con dos sorteos diarios, los jugadores pueden participar en Chontico Día durante la mañana y en Chontico Noche por la noche, lo que les permite probar diferentes combinaciones de números y montos, aumentando así sus posibilidades de llevarse el premio mayor.
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 14 de diciembre de 2025
Premio mayor: 9220- 0
- Tres últimas cifras: 220
- Dos últimas cifras: 20
- Número completo: 9220
- Última cifra: 0
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 13 de diciembre de 2025
Premio mayor: Pendiente
- Tres últimas cifras: Pendiente
- Dos últimas cifras: Pendiente
- Número completo: Pendiente
- Última cifra: Pendiente
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 13 de diciembre de 2025: 91839- 2
- 12 de diciembre de 2025: 8357 - 2
- 11 de diciembre de 2025: 3023 - 7
Chontico Noche
- 13 de diciembre de 2025: 67657-6
- 12 de diciembre de 2025: 2055-7
- 11 de diciembre de 2025: 3798 - 6