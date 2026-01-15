Sorteos del 15 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este jueves se realizaron los sorteos de las reconocidas loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las más seguidas por los apostadores en distintas regiones del país. Como es habitual, los resultados generaron gran expectativa entre quienes confían en estos juegos de azar como una oportunidad para cambiar su suerte.

En caso de que alguno de los números coincida con los resultados de hoy, se recomienda verificar el boleto únicamente en puntos autorizados y revisar con atención las condiciones establecidas para el cobro del premio.

La jornada comenzó con los sorteos de El Dorado, tanto en la mañana como en la tarde, presentando nuevas combinaciones que mantuvieron atentos a miles de jugadores. Por su parte, El Paisita, una de las loterías más tradicionales del país, continúa siendo una de las favoritas tanto de apostadores experimentados como de quienes se inician en este tipo de juegos, junto a La Caribeña, que también goza de gran popularidad.

Dorado Mañana

Premio mayor: 7534.

La Quinta: 3.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche