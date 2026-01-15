Loterías

Sorteos del 15 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En caso de que alguno de los números coincida con los resultados de hoy, se recomienda verificar el boleto únicamente en puntos autorizados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de enero de 2026, 4:33 p. m.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA

Este jueves se realizaron los sorteos de las reconocidas loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de las más seguidas por los apostadores en distintas regiones del país. Como es habitual, los resultados generaron gran expectativa entre quienes confían en estos juegos de azar como una oportunidad para cambiar su suerte.

En caso de que alguno de los números coincida con los resultados de hoy, se recomienda verificar el boleto únicamente en puntos autorizados y revisar con atención las condiciones establecidas para el cobro del premio.

La jornada comenzó con los sorteos de El Dorado, tanto en la mañana como en la tarde, presentando nuevas combinaciones que mantuvieron atentos a miles de jugadores. Por su parte, El Paisita, una de las loterías más tradicionales del país, continúa siendo una de las favoritas tanto de apostadores experimentados como de quienes se inician en este tipo de juegos, junto a La Caribeña, que también goza de gran popularidad.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7534.
  • La Quinta: 3.
YouTube video XZVvBvi0hZY thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Más de Loterías

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

Sorteos del 15 de enero: resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 15 de enero

El sorteo de mitad de semana del Baloto se efectuó sin novedades.

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado el miércoles 14 de enero de 2025

Los resultados de la Lotería de Manizales, que han generado grandes expectativas y sueños de fortuna para quienes participaron en estos sorteos.

¿Fue el ganador de la Lotería de Manizales este 14 de enero?: Conozca resultados del sorteo de este miércoles

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Lotería del Valle

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Lotería del Meta - 24 de diciembre de 2025.

Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Este puede su día de suerte: Números millonarios de la lotería Super Astro Sol el miércoles 14 de enero

Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Resultados de la lotería Chontico

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Noticias Destacadas