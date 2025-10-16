Suscribirse

Loterías

¿Su número salió? Estos fueron los ganadores de la Antioqueñita Día y Tarde del 16 de octubre

Conozca cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de esta importante lotería.

Redacción Loterías
16 de octubre de 2025, 3:28 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

Los juegos de azar encuentran en las loterías uno de sus principales representantes a nivel mundial, pues millones de personas participan cada día con la esperanza de que una combinación de números les cambie la vida y mejore su situación económica.

En Colombia, una de las más populares es La Antioqueñita, un sorteo que se realiza sin interrupciones todos los días en el departamento de Antioquia. Esta reconocida lotería brinda dos oportunidades diarias para ganar: una edición en la mañana y otra en la tarde.

El sistema de participación es sencillo: los jugadores deben seleccionar entre cuatro y cinco cifras que van del 0 al 9. Recientemente, se incorporó una opción adicional conocida como ‘La Quinta’, la cual permite incluir un número extra que incrementa las probabilidades de obtener un premio mayor.

Durante la jornada de este jueves, 16 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 6077 de esta tradicional rifa. La transmisión oficial se realizó en vivo por medio del canal de YouTube de La Red Gana. En esta ocasión, la combinación ganadora fue 9355, acompañada por la quinta balota número 9.

Contexto: Resultado de la Lotería de Manizales: ganador del sorteo del miércoles 15 de octubre

Resultado sorteo 6077 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9355
  • Quinta balota: 9
La Antioqueñita 1 - 16 de octubre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

El turno de La Antioqueñita Tarde será a las 4:00 p. m. de este mismo día, por lo que los participantes aún esperan conocer los resultados de esa segunda tanda.

Resultado sorteo 6078 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 16 de octubre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Resultados Super Astro Luna del miércoles 15 de octubre del 2025

Para quienes no pudieron consultar los sorteos previos, estos fueron los números ganadores más recientes:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6600 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: 0927 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 13 de octubre de 2025: 9552 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: 0556 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: 6307 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 13 de octubre de 2025: 1416 – Quinta balota: 7

El siguiente sorteo de La Antioqueñita Día está programado para este viernes, 17 de octubre de 2025, a las 10:00 de la mañana, continuando así con la tradición que mantiene a miles de jugadores atentos a los resultados diarios y con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores.

