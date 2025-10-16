¿Su número salió? Estos fueron los ganadores de la Antioqueñita Día y Tarde del 16 de octubre

Los juegos de azar encuentran en las loterías uno de sus principales representantes a nivel mundial, pues millones de personas participan cada día con la esperanza de que una combinación de números les cambie la vida y mejore su situación económica.

En Colombia, una de las más populares es La Antioqueñita, un sorteo que se realiza sin interrupciones todos los días en el departamento de Antioquia. Esta reconocida lotería brinda dos oportunidades diarias para ganar: una edición en la mañana y otra en la tarde.

El sistema de participación es sencillo: los jugadores deben seleccionar entre cuatro y cinco cifras que van del 0 al 9. Recientemente, se incorporó una opción adicional conocida como ‘La Quinta’, la cual permite incluir un número extra que incrementa las probabilidades de obtener un premio mayor.

Durante la jornada de este jueves, 16 de octubre, se llevó a cabo el sorteo número 6077 de esta tradicional rifa. La transmisión oficial se realizó en vivo por medio del canal de YouTube de La Red Gana. En esta ocasión, la combinación ganadora fue 9355, acompañada por la quinta balota número 9.

Resultado sorteo 6077 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 9355

Quinta balota: 9

El turno de La Antioqueñita Tarde será a las 4:00 p. m. de este mismo día, por lo que los participantes aún esperan conocer los resultados de esa segunda tanda.

Resultado sorteo 6078 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para quienes no pudieron consultar los sorteos previos, estos fueron los números ganadores más recientes:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6600 – Quinta balota: 4

Quinta balota: Sorteo del 14 de octubre de 2025: 0927 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 13 de octubre de 2025: 9552 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 15 de octubre de 2025: 0556 – Quinta balota: 0

Quinta balota: Sorteo del 14 de octubre de 2025: 6307 – Quinta balota: 7

Quinta balota: Sorteo del 13 de octubre de 2025: 1416 – Quinta balota: 7