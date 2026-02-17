Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

El acumulado del Baloto continúa en ascenso y mantiene en expectativa a miles de apostadores en el país. En el sorteo 2619, realizado este lunes 16 de febrero de 2026, dado que en el sorteo pasado no hubo ganador, el monto del acumulado volvió a subir, consolidándose como uno de los premios más altos del momento.

El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, volvió a captar la atención por el crecimiento del acumulado tanto en su modalidad tradicional como en Baloto Revancha.

Resultados del sorteo 2619 del Baloto

En esta oportunidad, el acumulado del sorteo tradicional alcanza los 22.400 millones de pesos, mientras que en la modalidad Revancha asciende a 15.700 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 16 de febrero de 2026

Acumulado de: 22.400 millones de pesos

Número ganador: 18 09 22 21 42

Superbalota: 14

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 16 de febrero de 2026

Acumulado de: 15.700 millones de pesos

Número ganador: 27 18 22 16 33

Superbalota: 05

El crecimiento del acumulado se da cuando ningún jugador logra acertar los cinco números más la superbalota, lo que provoca que la cifra continúe aumentando para el siguiente sorteo.

La jornada del lunes presentó nuevos resultados para los jugadores del Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

Números de los últimos tres sorteos

En los sorteos recientes, las combinaciones han sido las siguientes:

Últimos tres sorteos de Baloto (con superbalota)

14 de febrero de 2026: 15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 06

15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 06 11 de febrero de 2026: 09 - 14 - 30 - 36 - 42 - 06

09 - 14 - 30 - 36 - 42 - 06 9 de febrero de 2026: 11 - 17 - 20 - 36 - 38 - 14

Últimos tres sorteos de Baloto Revancha (con superbalota)

14 de febrero de 2026: 14 - 35 - 37 - 38 - 41 - 10

14 - 35 - 37 - 38 - 41 - 10 11 de febrero de 2026: 13 - 26 - 33 - 34 - 38 - 05

13 - 26 - 33 - 34 - 38 - 05 9 de febrero de 2026: 03 - 10 - 15 - 25 - 35 - 01

Estos resultados permiten a los jugadores revisar tendencias recientes, aunque cada sorteo es independiente y las probabilidades se mantienen iguales en cada jornada.