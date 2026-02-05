Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del jueves 5 de febrero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

6 de febrero de 2026, 3:57 a. m.
Resultados Super Astro Luna
En la noche del jueves 5 de febrero, se llevó a cabo el sorteo 8022 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0647, con el signo Cáncer.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 4 de febrero de 2026: número 0771 con el signo Leo.
  • Sorteo del 3 de febrero de 2026: número 3771 con el signo Tauro.
  • Sorteo del 2 de febrero de 2026: número 0088 con el signo Sagitario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 6 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería Super Astro Luna jugó el miércoles 4 de febrero y reveló los cuatro números ganadores

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo aposta

Noticias Destacadas