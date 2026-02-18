Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de febrero de 2026, 10:52 p. m.
Super Astro Luna último sorteo
Super Astro Luna último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del miércoles 18 de febrero se realizó el sorteo número 8035 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 6370, bajo el signo Géminis.

YouTube video J-1RQk6pqUM thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 17 de febrero de 2026: número 7501 con el signo Acuario.
  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: número 0833con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 15 de febrero de 2026: número 7933 con el signo Sagitario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 19 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

