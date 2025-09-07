Suscribirse

Super Astro Luna: consulte los resultados y descubra si es el afortunado ganador del último sorteo del 6 de septiembre

Esta es la combinación ganadora del último sorteo de Super Astro Luna.

Redacción Loterías
7 de septiembre de 2025, 11:41 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna
Resultados de la lotería Super Astro Luna | Foto: Montaje de SEMANA

Este sábado 6 de septiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Super Astro Luna y la combinación ganadora fue: 0447-Leo

Número ganador de Super Astro Luna 6 de septiembre

El número ganador para el sorteo que se jugó este sábado fue el 0447 con signo en Leo.

  • Número ganador: 0447
  • Dos últimas cifras: 47
  • Tres últimas cifras: 447
  • Signo zodiacal: Leo
Cabe destacar que, el Super Astro Luna es un chance que combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ser uno de los afortunados ganadores toca acertar el número y el signo zodiacal en el orden exacto, de izquierda a derecha, así como aparece en el sorteo oficial.

Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios

  • De lunes a viernes a las 10:40 p.m.
  • Los sábados a las 10:42 p.m.
  • Domingos y festivos a las 8:30 p.m.
Cómo se juega el chance Astro Luna

  • Para jugar esta emocionante lotería debe seguir estos sencillos pasos
  • El primer paso es escoger una combinación de cuatro cifras.
  • Luego, seleccionar el signo zodiacal, puede ser cualquiera de los 13 signos del zodiaco.
  • El jugador puede aumentar sus probabilidades de ganar, para ello existe la opción de jugar con el mismo número y los 12 signos a la vez, es una modalidad conocida como “todos los signos”.
  • Finalmente, realice la apuesta. Recuerde que cada tiquete admite hasta 4 apuestas

