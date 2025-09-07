Super Astro Luna: consulte los resultados y descubra si es el afortunado ganador del último sorteo del 6 de septiembre

Este sábado 6 de septiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Super Astro Luna y la combinación ganadora fue: 0447-Leo

Número ganador de Super Astro Luna 6 de septiembre

El número ganador para el sorteo que se jugó este sábado fue el 0447 con signo en Leo.

Número ganador: 0447

Dos últimas cifras: 47

Tres últimas cifras: 447

Signo zodiacal: Leo

Cabe destacar que, el Super Astro Luna es un chance que combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de un signo zodiacal.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ser uno de los afortunados ganadores toca acertar el número y el signo zodiacal en el orden exacto, de izquierda a derecha, así como aparece en el sorteo oficial.

Los sorteos se realizan todos los días en los siguientes horarios

De lunes a viernes a las 10:40 p.m.

Los sábados a las 10:42 p.m.

Domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Cómo se juega el chance Astro Luna