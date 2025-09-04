Super Astro Luna del jueves 4 de septiembre: consulte los ganadores del último sorteo

Los juegos de azar siguen siendo una de las actividades favoritas de los colombianos, pues estas dinámicas ofrecen la posibilidad de transformar la suerte en grandes recompensas económicas.

Para muchos, estas apuestas representan una oportunidad para cumplir sueños, pagar deudas o simplemente mejorar su calidad de vida en un periodo corto de tiempo.

Pese a que las posibilidades de ganar no son muy altas, miles de personas deciden intentarlo cada día, esperando poder llegar a ser los ganadores del premio gordo de cada una de las opciones disponibles.

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo. | Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

Este jueves, 4 de septiembre se realizó el sorteo número 7868 de la Lotería Super Astro Luna, una de las más esperadas por los apostadores del país, debido a que su premio principal equivale a 42.000 veces el valor jugado.

Durante la transmisión oficial del sorteo, que se emite por el Canal 1, se anunció que el número ganador fue el 9029, acompañado del signo zodiacal Aries, combinación que se llevó el premio mayor de la noche.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: número 9348 , con el signo Leo .

número , con el signo . Sorteo del 2 de septiembre de 2025: número 2238 , con el signo Aries .

número , con el signo . Sorteo del 1 de septiembre de 2025: número 1511, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 5 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.