Super Astro Luna del Viernes Santo, 3 de abril de 2026: resultado, número y signo ganador

Este viernes, 3 de abril de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y que cuenta con la autorización de Coljuegos. El sorteo se transmite todos los días en horario nocturno a las 10:50 p.m., mientras que los domingos y festivos adelanta su emisión a las 8:30 p.m.

Su principal atractivo radica en los premios, que pueden alcanzar hasta 42.000 veces el valor apostado.

Número y signo ganador de Super Astro Luna del 2 de abril de 2026: resultado del sorteo

Resultados Super Astro Luna, viernes 3 de abril de 2026

Número ganador: 1054

Signo zodiacal ganador: Sagitario

Últimos tres dígitos: 054

Últimos dos dígitos: 54

Los jugadores cuentan con varias opciones para ganar: pueden acertar las cuatro cifras junto con el signo zodiacal o únicamente los números, dependiendo del monto apostado, que oscila entre 500 y 10.000 pesos colombianos.

Este sistema ha permitido que el Super Astro Luna se mantenga como uno de los juegos más populares del país.

Para participar, el usuario debe adquirir un tiquete por el valor que desee apostar. Luego, selecciona una combinación de cuatro dígitos entre 0 y 9 y la complementa con un signo zodiacal, con el objetivo de llevarse el premio mayor.

El sorteo del 3 de abril del Super Astro Luna presentó la cifra y el signo correspondientes al premio mayor. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

El Super Astro Luna no solo premia el acierto total, también reconoce las aproximaciones. Por ejemplo, quienes coincidan en los últimos tres dígitos y el signo zodiacal pueden recibir hasta mil veces lo apostado, mientras que acertar las dos cifras finales con el signo otorga un pago equivalente a 100 veces la apuesta.

Para consultar los resultados completos y conocer la distribución de premios, los jugadores pueden ingresar al portal oficial de Astro Luna, donde se publica la información detallada de cada sorteo.

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Se trata de otra alternativa dentro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de obtener premios importantes a través de distintas modalidades.

Cabe recordar que estas actividades están reguladas por Coljuegos, por lo que se recomienda participar únicamente a través de puntos de venta autorizados.