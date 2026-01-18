Loterías

Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo de este domingo, 18 de enero

Conozca cuál fue la combinación ganadora del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
19 de enero de 2026, 2:07 a. m.
Sorteo de la lotería Super Astro Luna.
Sorteo de la lotería Super Astro Luna. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

En la noche de este domingo, 18 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 8004 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2704, con el signo Sagitario.

YouTube video _DNRloIXTLQ thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 17 de enero de 2026: 3042, del signo Virgo.
  • Sorteo del 16 de enero de 2026: 1860, del signo Libra.
  • Sorteo del 15 de enero de 2026: 1914, del signo Aries.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del juego.

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
