Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo de este domingo, 18 de enero

En la noche de este domingo, 18 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 8004 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2704, con el signo Sagitario.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 17 de enero de 2026: 3042 , del signo Virgo.

, del signo Virgo. Sorteo del 16 de enero de 2026: 1860 , del signo Libra.

, del signo Libra. Sorteo del 15 de enero de 2026: 1914, del signo Aries.

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy domingo, 18 de enero

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del juego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Ya jugaron las loterías más importantes del domingo 18 de enero: Consulte si ganó El Paisita Día y La Caribeña

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.