Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna: este es el número ganador del sorteo del 3 de noviembre de 2025

El sorteo se realizó en la noche de este lunes festivo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 1:38 a. m.
Conozca los resultados del Super Astro Luna este lunes, 19 de mayo.
Conozca los resultados del Super Astro Luna. | Foto: El País

La Lotería Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a su combinación única de números, signos del zodiaco y la posibilidad de ganar atractivos premios en efectivo.

Este sorteo permite a los apostadores probar su suerte todos los días, generando gran expectativa con cada resultado.

En la noche del lunes, 3 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo número 7928 de esta lotería, en el que se entregó un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

Este domingo 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4996 del Super Astro Luna, revelando los resultados que entregan premios multimillonarios a sus jugadores.
El sorteo se realizó en la noche de este lunes festivo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal superastro y Getty

Durante la transmisión oficial a través del Canal 1, se anunció que el número ganador fue el 4392, acompañado del signo Virgo.

Contexto: Sinuano Día y Noche: resultados de los números ganadores del lunes festivo 3 de noviembre

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Lincoln Palomeque estalló por crimen de Jaime Esteban Moreno; se fue contra culpables: “Un par de manes que se las dieron de bravos”

2. Emotivo encuentro entre el estadounidense Tenzing Namgyl y el bombero que lo rescató tras desaparecer en los cerros orientales de Bogotá

3. Rodrigo Londoño le pide al presidente Petro interceder ante la ONU para recuperar la verificación internacional del Acuerdo de Paz

4. Video|El conmovedor homenaje que le rindió el Real Madrid a Diogo Jota: “Seguimos queriéndote”

5. Así fue la captura contra alias Ñao, presunto sicario del Clan del Golfo que tenía atemorizado a Barranquilla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoterías Colombia hoyChance

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.