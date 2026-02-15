Loterías

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del sábado 14 de febrero de 2026

En esta dinámica, cada participante elige un número compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Redacción Loterías
15 de febrero de 2026, 6:27 a. m.
Super Astro Luna último sorteo
Super Astro Luna último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Miles de aficionados a las loterías y juegos de azar, repartidos por todo el planeta, siguen tentando a la suerte con la ilusión de obtener un golpe de fortuna que transforme por completo sus finanzas.

Pese a que las probabilidades casi nunca juegan a favor del apostador, muchos insisten en participar cada día con la esperanza de llevarse un premio que cambie sus vidas.

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna
Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna Foto: Creative Getty Images / Logo oficial Super Astro Luna

En medio de este panorama, la noche del sábado 22 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 8031 de la lotería Super Astro Luna, una modalidad reconocida por multiplicar por 42.000 el valor invertido.

Durante la transmisión oficial se anunció la combinación ganadora del mayor acumulado: el número 3061, ligado al signo Géminis.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 13 de febrero de 2026: número 2529 con el signo Leo.
  • Sorteo del 12 de febrero de 2026: número 6657 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 11 de febrero de 2026: número 9097 con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 15 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado

