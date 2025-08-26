Suscribirse

Super Astro Luna: estos son los resultados del sorteo 7859 del martes 26 de agosto

Por medio del canal Uno se puede seguir el desarrollo del sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

27 de agosto de 2025, 3:58 a. m.
En la noche del martes 26 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 7859 de la lotería Super Astro Luna, la cual cuenta con usuarios en diversas zonas del país.

Durante la realización del sorteo se determinó que el número ganador para premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 6783, con el signo Virgo.

Sorteo 26 de agosto de 2025. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: Colprensa.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 6783, con el signo Virgo
YouTube video player

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 0388, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: número 6322, con el signo Leo.
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 0244, con el signo Piscis.

Este próximo miércoles se tendrá una nueva edición de la lotería desde las 10:50 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

