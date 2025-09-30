Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna hoy: verifique si ganó millones de pesos en el sorteo del martes 30 de septiembre

Esta lotería se juega en Colombia las noches de lunes a sábado.

Redacción Loterías
1 de octubre de 2025, 4:01 a. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo. | Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

Este martes, 30 de septiembre, jugó la lotería Super Astro Luna a las 10:50 de la noche, como es usual. En este común juego de azar miles de personas ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Contexto: Números ganadores Super Astro Luna del lunes 29 de septiembre de 2025

Para esta jornada, los números ganadores son: 4159

Las últimas tres cifras: 159

Las últimas dos cifras: 59

Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Cabe resaltar que, para ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: si se adivinan los últimos tres dígitos de la cifra jugada, y el signo zodiacal, el total apostado se multiplica por mil, y ese será el premio. Para quien adivine los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fifa se pronuncia sobre Selección Colombia para el Mundial 2026: hicieron esto en su web oficial

2. Nueva Zelanda le aguó la fiesta a Egipto; Panamá y Ucrania quedaron debiendo: panorama en el Mundial Sub-20

3. Milei autoriza, por decreto, el desembarco de militares de EE. UU. en Argentina

4. Los dos palos seguidos de Inter Miami que la MLS no dejó pasar: ni Messi pudo anotar

5. Se pronuncian sobre Kevin Mier en México: esto dijeron sobre una costumbre que tiene

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.