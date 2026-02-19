Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 19 de febrero de 2026

Estos fueron los números y los signos ganadores del último sorteo.

Redacción Loterías
19 de febrero de 2026, 10:53 p. m.
Super Astro Luna jugó hoy, 19 de febrero de 2026
Super Astro Luna jugó hoy, 19 de febrero de 2026 Foto: Getty Images

En la noche del jueves 19 de febrero se realizó el sorteo número 8036 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 7127, bajo el signo Libra.

YouTube video WaCBkVaPTTI thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 18 de febrero de 2026: número 6370 con el signo Géminis.
  • Sorteo del 17 de febrero de 2026: número 7501 con el signo Acuario.
  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: número 0833con el signo Capricornio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 20 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

