Loterías
Super Astro Luna: números ganadores del sorteo 7904 del 10 de octubre
Por medio del Canal 1 se transmitieron los resultados del más reciente sorteo.
La Lotería Super Astro Luna es uno de los juegos de azar con mayor número de jugadores. Cada noche, miles de colombianos apuestan a las balotas y signo ganadores con la esperanza de poder obtener el tan ansiado premio.
En la noche del viernes, 10 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7904 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2696, con el signo Virgo.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 8273, con el signo Libra.
- Sorteo del 8 de octubre de 2025: número 3867, con el signo Tauro.
- Sorteo del 7 de octubre de 2025: número 6622, con el signo Sagitario.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 11 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.}
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
- 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.