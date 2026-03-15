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Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 15 de marzo de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

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Redacción Loterías
15 de marzo de 2026, 8:35 p. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy.
Super Astro Luna, resultados de hoy. Foto: Getty Images // PagaTodo

En la noche del domingo 15 de marzo se realizó el sorteo número 8061 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 14 de marzo de 2026

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 8779 bajo el signo Sagitario.

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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 14 de marzo de 2026: número 3703 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 13 de marzo de 2026: número 8097 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 12 de marzo de 2026: número 0496 con el signo Géminis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 16 de marzo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

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Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
Resultado del Super Astro Luna. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.