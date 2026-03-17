Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 17 de marzo de 2026

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de marzo de 2026, 10:55 p. m.
Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026
Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026 Foto: Getty Images

En la noche del martes 17 de marzo se realizó el sorteo número 8063 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 9472 bajo el signo Capricornio.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 16 de marzo de 2026
YouTube video SKJbHkI8WXs thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 9649 con el signo Piscis.
  • Sorteo del 15 de marzo de 2026: número 8779 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 14 de marzo de 2026: número 3703 con el signo Sagitario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 18 de marzo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 17 de marzo de 2026, sorteo 4747

Loterías

Estos son los números ganadores de la Lotería de la Cruz Roja del martes 17 de marzo de 2026

Loterías

Números ganadores de la lotería El Sinuano de hoy martes, 17 de marzo: cifras cargadas de suerte

Loterías

Resultado del Sorteo Mayor 4006: Lotería Nacional del martes 17 de marzo de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 17 de marzo de 2026

Loterías

Cayó Miloto en Envigado: nuevo millonario se llevó 250 millones de pesos

Loterías

¿Apostó en la lotería?: Consulte si ganó millones de pesos con Super Astro Sol este martes 17 de marzo

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 16 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 15 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 14 de marzo de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy Foto: Getty Images // PagaTodo

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.