Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 18 de marzo de 2026

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de marzo de 2026, 10:52 p. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo. Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

En la noche del miércoles 18 de marzo se realizó el sorteo número 8064 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 2828 bajo el signo Virgo.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 17 de marzo de 2026
YouTube video QpH7W202l1E thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 17 de marzo de 2026: número 9472 con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 9649 con el signo Piscis.
  • Sorteo del 15 de marzo de 2026: número 8779 con el signo Sagitario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 19 de marzo de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Resultado de la lotería del Meta: Consulte si fue el afortunado ganador este miércoles 18 de marzo

Loterías

Resultados Baloto hoy, 18 de marzo de 2026: números ganadores y Revancha

Loterías

Powerball: resultados de los números ganadores del miércoles 18 de marzo de 2026

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8373 este miércoles, 18 de marzo

Loterías

Nuevo plan de premios Lotería de Cundinamarca: así se repartirán los más de $ 28.000 millones

Loterías

¿Se hizo millonario? Resultados de la lotería Super Astro Sol el miércoles 18 de marzo

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este miércoles, 18 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 17 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 16 de marzo de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 15 de marzo de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy Foto: Getty Images // PagaTodo

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.