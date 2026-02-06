Loterías

Super Astro Luna: resultados ganadores del viernes 6 de febrero de 2026

El sorteo se jugó y salió a la luz la nueva cifra que le daría un premio millonario a los apostadores.

Redacción Loterías
7 de febrero de 2026, 3:54 a. m.
Super Astro Luna - último sorteo
Durante la noche del viernes 6 de febrero se realizó el sorteo 8023 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

La transmisión oficial se emitió por la señal del Canal 1, donde se confirmó que el número ganador fue el 8312, correspondiente al signo Aries.

De igual manera, se dieron a conocer las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de esta modalidad.

  • Sorteo del 5 de febrero de 2026: número 0647 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 4 de febrero de 2026: número 0771 con el signo Leo.
  • Sorteo del 3 de febrero de 2026: número 3771 con el signo Tauro.

El próximo sorteo del Super Astro Luna está programado para este sábado, 7 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m., y será transmitido en vivo por el Canal 1. Los resultados también podrán consultarse en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna cuenta con diferentes categorías de premios, de acuerdo con la cantidad de aciertos obtenidos:

  • Cuatro cifras más signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.
  • Tres cifras más signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.
  • Dos cifras más signo zodiacal: paga 100 veces el valor jugado.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es un proceso sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor mínimo de la apuesta es de 500 pesos, mientras que el monto máximo permitido por jugada individual es de 10.000 pesos. Al acertar tanto el número como el signo, los participantes pueden acceder al premio mayor, equivalente a 42.000 veces lo apostado.

Noticias Destacadas