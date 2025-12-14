Suscribirse

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025

Sobre las 11:00 de la noche se movieron las balotas y estos fueron los números ganadores.

Redacción Loterías
14 de diciembre de 2025, 11:34 a. m.
Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia.
Este sábado, 13 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7968 de Super Astro Luna, la versión nocturna del juego que combina cuatro cifras y un signo zodiacal.

La transmisión oficial fue en Canal 1 sobre las 11:00 de la noche (hora de Colombia), momento en el que empezaron a moverse las balotas.

Resultados de Super Astro Luna

  • Número ganador: 2001
  • Signo: Cáncer
Resultado ASTRO LUNA sabado 13 de DICIEMBRE de 2025

Últimos resultados de Super Astro Luna

12 de diciembre de 2025: 4635 con el signo Acuario

11 de diciembre de 2025: 9528 con el signo Leo

10 de diciembre de 2025: 2344 con el signo Cáncer

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se basa en dos elecciones:

  1. Un número del 0000 al 9999.
  2. Un signo zodiacal

Para ganar el premio mayor se necesita acertar el número exacto y el respectivo signo del zodiaco, aunque los jugadores pueden llevarse dinero si aciertan las últimas dos o tres cifras.

  • Si aciertas número y astro, puedes ganar hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Si aciertas solo el astro, el premio ronda las 45 veces lo apostado.

El valor del premio depende del monto que el jugador haya apostado inicialmente.

