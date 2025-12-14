Loterías
Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025
Sobre las 11:00 de la noche se movieron las balotas y estos fueron los números ganadores.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este sábado, 13 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7968 de Super Astro Luna, la versión nocturna del juego que combina cuatro cifras y un signo zodiacal.
La transmisión oficial fue en Canal 1 sobre las 11:00 de la noche (hora de Colombia), momento en el que empezaron a moverse las balotas.
Resultados de Super Astro Luna
- Número ganador: 2001
- Signo: Cáncer
Últimos resultados de Super Astro Luna
12 de diciembre de 2025: 4635 con el signo Acuario
11 de diciembre de 2025: 9528 con el signo Leo
10 de diciembre de 2025: 2344 con el signo Cáncer
¿Cómo se juega el Super Astro Luna?
El Super Astro Luna se basa en dos elecciones:
- Un número del 0000 al 9999.
- Un signo zodiacal
Para ganar el premio mayor se necesita acertar el número exacto y el respectivo signo del zodiaco, aunque los jugadores pueden llevarse dinero si aciertan las últimas dos o tres cifras.
- Si aciertas número y astro, puedes ganar hasta 4.500 veces lo apostado.
- Si aciertas solo el astro, el premio ronda las 45 veces lo apostado.
El valor del premio depende del monto que el jugador haya apostado inicialmente.